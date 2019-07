Hose von „Grillmeister“ ging in Flammen auf

Fatal endete eine gemütliche Grillerei am Sonntagabend für einen 41-Jährigen in Tirol. Der Spanier hatte im Garten seiner Ferienwohnung in Ellmau (Bezirk Kufstein) ein Feuer entzündet und war diesem zu nahe gekommen. Die Hose des Mannes geriet in Brand - er erlitt dadurch schwere Verbrennungen.