Ansturm: Offene Türen beim Bildungscampus

Rund 1500 Interessierte stürmten am Samstag beim Tag der offenen Türe den Bildungcampus in Salzburg-Gnigl. Der Vorzeigebau beherbergt unter der Woche 300 Volksschulkinder und etwa 100 Kindergarten-Knirpse. 28 Millionen wurden in die moderne Schule investiert. Aushängeschild ist die Zweifach-Turnhalle.