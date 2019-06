Pauli Lindner rockt „Race across the Alps“

„Ein Wahnsinn!“ - jubelte Rad-Evergreen nach seiner Zielankunft in Nauders über seinen sensationellen dritten Platz beim „Race across the Alps“. In fast exakt 19 Stunden hatte er die 505 Kilometer und 12.200 Höhenmeter des aufgrund der Sperre des Gavia-Passes (Murenabgang) um 35 km verkürzten, aber trotzdem härtesten Ein-Tages-Bergrennens der Welt abgespult. Und das mit 55 Jahren! „Mein schnellsten Rennen bisher - auch ohne Streckenverkürzung hätte ich meine Siegerbestzeit von 2002 geknackt, wäre wohl unter 22 Stunden geblieben. Ich hab mich einfach super gefühlt.“