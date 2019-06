Heiße Szenen und Angriff auf Polizei in Kapfenberg

Gegen 14:45 Uhr führte der stark betrunkene Bosnier am Freitag im Einkaufszentrum ECE Kapfenberg unzüchtige Handlungen mit einer 30-jährigen, rumänischen Bekannten aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag durch. Mit ihrem Einverständnis entblößte er ihre Brüste, leckte daran, legte sie auf den Boden und spreizte ihr die Beine. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Bekannten aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 30 Jahre alt, tschechischer Staatsangehöriger. Alle Beteiligten waren betrunken und die Auseinandersetzung mündete in einen Raufhandel zwischen den drei Personen. Unbeteiligte Passanten verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten verweigerte der 35-Jährige Bosnier die Ausweisleistung und versuchte sich der Amtshandlung zu entziehen.