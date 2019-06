Steirischer Impfrekord nach dem Masern-Ausbruch

Riesen-Ansturm in Weiz, Hartberg und Leibnitz

„Im Februar und März 2019 gab es mehr als 14.000 Masern-Impfungen, das sind fast fünfmal so viele wie im Jahr davor“, weiß Herwig Lindner, steirischer Ärztekammer-Präsident. Den größten Ansturm auf Praxen gab es dabei in den am stärksten betroffenen Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Leibnitz mit 631, 577 bzw. 550 Prozent mehr verabreichten Spritzen.