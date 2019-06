Polizei sucht nach Serientaschendieb

In der Zeit von Juli 2018 bis Mai 2019 klapperte der Taschendieb halb Österreich ab. Vier Mal schlug er auch in Tirol zu: Letztes Jahr am 11. Oktober 2018 in Hötting in Innsbruck sowie in Wörgl am 13. November. Heuer am 3. Jänner erneut in Hötting sowie am 7. Mai in Wattens. Insgesamt kam er in mindestens 20 Fällen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol davon.