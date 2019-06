Wartelisten im Kindergarten

Dass es dort Wartelisten gibt, liegt am regen Zuzug in den vergangenen Jahren. Zwar stehen in Wiener Neustadt 17 Kindergärten mit 65 Gruppen sowie eine eingruppige Tagesbetreuung zur Verfügung, doch das reicht nicht. Bürgermeister Klaus Schneeberger betont: „Mehrere Betreuungseinrichtungen sind derzeit in Planung.“ So werden etwa in der Innenstadt, in der Breitenauer Siedlung sowie Am Kanal Kindergärten mit 120 Plätzen entstehen - die ersten noch heuer.