Tiroler Steinbockzentrum im Pitztal im Zeitplan

Das spektakuläre Tiroler Steinbockzentrum in St. Leonhard im Pitztal nimmt Gestalt an. Der Rohbau des Infogebäudes beim Schrofenhof ist inzwischen fertig. „Wir befinden uns voll im Zeitplan“, sagt der St. Leonharder Bürgermeister Elmar Haid. Anfang September kommen die 15 Steinböcke in das großzügige Gehege.