Sie lassen sich in der Stadt nicht unterkriegen

Schrill wird es, wenn Mauersegler durch die Lüfte fliegen. Ihre Rufe sind im Sommer in den Straßen und Höfen fast in ganz Wien gut hörbar. Insgesamt brüten 130 Vogelarten in der Stadt, und in der Nacht flattern 22 Fledermausarten umher. Außerdem haben 50 Prozent aller Tagfalter Österreichs ihr Zuhause in Wien. Einblick in die bunte Tierwelt gaben gestern die MA 22 und die Boku am ersten grenzübergreifenden Tag der Artenvielfalt SK-AT im Rahmen des Projekts City Nature.