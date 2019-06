Zack zack zack: Josef Zotter macht „Ibiza-Schoko“

So kam es zur „Knochenpest“

1300 Schokokreationen hat er schon geschaffen, die beliebtesten sind Nougat und Champagner. Aber manche seiner „Kinder“, wie er sie stolz nennt, fallen ein bisschen aus der Norm. Die „Knochenpest“ etwa, aufgezogen in einer Spritze. „Da war ich in Madagaskar, um vor Ort unsere Produzenten zu besuchen“, sagt der „Andersmacher“ (Eigendefinition). „Und ein Arzt hat mir gesagt, ich soll bloß aufpassen, in manchen Teilen des Landes gäb’s noch die Pest.“