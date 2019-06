Pensionistin als Opfer einer gemeinen Trickdiebin

Die Unbekannte sprach ihr Opfer (84) am Samstagvormittag auf offener Straße in Seekirchen an. Sie bat um eine Spende und zeigte der 84-Jährigen auch eine vermeintliche Spendenliste. Die Einheimische übergab der Frau schließlich 15 Euro. Die Unbekannte bedankte sich überschwänglich und umarmte die Rentnerin. Diese bemerkte erst kurze Zeit später beim Einkaufen, dass ihr 200 Euro aus ihrer Geldbörse fehlten.