Heute mit Gefühl: Musik statt Politik

Die Zutaten: Ton, Harmonie und Rhythmus. Eigentlich ganz einfach - und doch für uns Musiker auf der Bühne manchmal zum Haareraufen. Es ist dieses Triumvirat der Emotionen, das den Zuhörer so packt und zur Musik zieht. Das gesprochene oder geschriebene Wort kommt da nicht heran. Der Song aus der Teenagerphase und der Studentenzeit, der in uns das Gefühl vergangener Jugendtage weckt, der Liebestod in der Oper, der Hartgesottene rührt, die Hymne im Fußballstadion, die Fans und Mannschaft vereint oder auch der Groove, der an die eigene Heimat erinnert. Das Mitsingen zum Lieblingssong beim Kochen in der Küche oder der harte Bassbeat im Golf GTI auf dem Weg zum Kärntner Wörthersee. Musik bringt uns in Schwingung. So oder so.