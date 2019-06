Gipfelstürmer Goldi im Radlfieber

Trotz der fehlenden Zeit hat sich Goldi für die heurige Radsaison große Ziele gesetzt. Ein Fixpunkt: die Eddy Merckx Classic am 8. September mit Start und Ziel in Fuschl am See. Klar, dass der gebürtige Oberösterreicher da auch bei der Präsentation des neuen, von der Pongauer Künsterlin Rose-Marie Winkler entworfenen, Trikots mit dabei war. Ebenfalls vor Ort: Olympiasieger Berni Gruber. Der Gasteiner ist während des Trainings ebenfalls viel auf dem Rad unterwegs, muss die Eddy Merckx Classic aber auslassen. „An diesem Wochenende gehe ich beim Sommer-GP der Kombinierer in Planica an den Start“, erklärt Gruber, der die Veranstaltung zu Gunsten der Wings for Life-Stiftung aber gerne unterstützt. Ein besonderes Highlight: Da Rad-Ikone Merckx just am Tag der Trikot-Präsentation seinen 74. Geburtstag feierte, gab es ein ganz spezielles Ständchen vom Ufer des Fuschlsee.