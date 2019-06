Nach Spiralkurve: Paragleiter stürzte in Tod

Gegen 12:38 Uhr startete der 59-jährige Deutsche mit seinem Paragleiter am Startplatz Neunerköpfle in Tannheim zu einem Flug in Richtung Landeplatz Neunerköpfle. Aufgrund des einsetzenden Regens versuchte der 59-jährige laut Aussagen mehrerer Zeugen zügig zur Landung anzusetzen. Dabei flog er etwa 200 Meter vom Landeplatz entfernt in einer Spiralkurve in Richtung Landeplatz ein.