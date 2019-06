„Endlich alles an einem Ort“

Größtes Problem am alten Stammhaus in der Getreidegasse war die fehlende Barrierefreiheit. Gerade im Sozialbereich ist das ein Hemmschuh. Schwierig im Alltag war auch die große räumliche Distanz: Von der Zentrale bis zum Flüchtlingshaus in der Plainstraße oder dem Albertus-Magnus-Haus in Parsch waren überall Stellen untergebracht.