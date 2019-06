Ebola an Klinik: Notfall erfolgreich trainiert

Ein Mann betritt die Notaufnahme in der Innsbrucker Klinik in der Anichstraße. Es besteht Verdacht, dass er an der hochinfektiösen Erkrankung Ebola leidet. Sofort wird er isoliert und der HOKO-Notfallplan tritt in Kraft. So lautete eine Übungsannahme an der Klinik. Fazit: Die Klinik ist für den Ernstfall gerüstet!