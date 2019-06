Jetzt geht‘s um die Wurst: Sterben unsere Buden?

Rückgang auch in Tirol

Ist die Situation in Tirol also anders? „Nein“, sagt Thomas Geiger von der Wirtschaftskammer Tirol. „Es gibt eine starke Marktveränderung. Die jungen Konsumenten wollen was anderes. Viele Buden setzen deshalb zunehmend auf Burger und Pommes.“ In Zahlen könne er die Würstelbuden nicht benennen, sie fallen mit Pizza, Kebab und Co. unter „freies Gastgewerbe“, aber „gefühlt gibt es immer weniger traditionelle Würstelbuden“, so Geiger.