Flämmarbeiten lösten einen Brand in Innsbruck aus

Gegen 11.30 Uhr kam es im Haus in der Sennstraße in Innsbruck vermutlich durch Flämmarbeiten an einem Vordach zum Schwellbrand. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck musste die Dachkonstruktion und teilweise das Mauerwerk öffnen, um zum Brandherd zu gelangen und das Feuer zu löschen. Es dürfte Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden sein. Personen wurden nicht verletzt.