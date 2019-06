Mountainbiker stürzt 50 Meter in die Tiefe - tot!

Tödlicher Unfall mit einem Moutainbike in Salzburg: In der Nacht auf Donnerstag, gegen 1 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad auf dem Brunnberg-Güterweg im Gemeindegebiet von Scheffau talwärts in Fahrtrichtung Abtenau/Voglau. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er etwa 50 Meter durch felsdurchsetztes Gelände ab.