Bub (2) von Auto überrollt und schwer verletzt

Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte den Schwerverletzten in das Landeskrankenhaus Graz ein. Der Fahrzeuglenker gab an, dass er den Zweijährigen weder gesehen noch einen Zusammenstoß bemerkt habe. Bei der Einlieferung ins Spital befand sich das Kind in keiner akuten Lebensgefahr.