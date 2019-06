Alko-Lenker flüchtete in den Wald

Ebenfalls weit und breit kein Lenker war in der selben Nacht bei einem demolierten Auto an der B 54 zu finden. Weil das Pickerl abgelaufen war, konnte die Exekutive aber rasch einen Verdächtigen ausforschen - betrunken, daher ebenfalls für längere Zeit Fußgänger. Riesenglück hatte ein 22-Jähriger im Bezirk Wiener Neustadt. Er krachte mit seinem Pkw zwischen Lanzenkirchen und Katzelsdorf gegen einen Baum, der Pkw wurde in zwei Teile gerissen. Der Lenker kam mit leichten Schnittwunden davon.