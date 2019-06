Motorradfahrer (33) stürzte 50 Meter ab

Nur wenige Meter von jenem Bereich der Hochschwabbundesstraße B 24 (Mariazell) entfernt, an dem am Samstag ein 62-Motorradfahrer ums Leben kam, ereignete sich erneut ein schwerer Unfall: Diesmal kam ein 33 Jahre alter Biker mit seiner Maschine in einer Kurve zu Sturz und stürzte etwa 50 Meter in unwegsames Gelände ab. Die Bergeaktion des Schwerverletzten gestaltete sich enorm schwierig!