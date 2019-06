Salzburger greift nach der Meisterkrone

„Es wird erneut ein Duell auf Augenhöhe, aber es wäre sicher der emotionalste Titel für mich“, gesteht der Ex-UHC-Spieler, der an der FH Krems Unternehmensführung studiert und mit seiner Lebensgefährtin in Niederösterreich lebt. „Bei den vier Titel mit Bregenz habe ich nicht so eine Rolle gespielt wie hier in Krems“, erinnert sich Posch an die Titelgewinne 2007, 2008, 2009 und 2010. „Erst beim letzten Erfolg bin ich in Richtung Finale vermehrt zum Spielen gekommen.“