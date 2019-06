Pinzgauer Downhill-Festspiele

Zwei Pinzgauer kämpfen um den Einzug ins Finale



284 Rider aus 32 Nationen starten am Samstag, in Leogang in die Qualifikationsläufe. Lediglich die schnellsten 60 Herren, 15 Damen und 20 Junioren schaffen es in die Finalläufe am Sonntag. Auch neun österreichische Athleten kämpfen um den Einzug - allen voran natürlich Österreichs Downhill-Shootingstar Vali Höll, die in Leogang erstmals nach ihrer gerissenen Siegesserie in Fort William als Jägerin an den Start gehen wird: „Der Druck war zuletzt immens groß, vor allem der Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Jetzt bin ich froh, dass mir beim Sturz nichts passiert ist. Ich bin jetzt wieder so richtig heiß darauf, Gas zu geben und anzugreifen.“ Angriffig und fokussiert wirkte die 17-Jährige auch im heutigen Leogang-Training: „Ich kenne die Strecke natürlich sehr gut, aber auf die Neuerungen habe ich mich auch erst einstellen müssen. Jetzt habe ich gut trainiert und ein gutes Gefühl.“ Nicht nur aufgrund der WM-Generalprobe sind beim Heim-Weltcup an diesem Wochenende alle Augen auf die junge Saalbacherin gerichtet: „Natürlich ist die WM im nächsten Jahr bei mir im Kopf. Es wird mein erstes Jahr in der Elite und möchte ich möchte Österreich stolz machen“, so Höll.