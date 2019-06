Süße Früchtchen zum Selberpflücken

Rot gefärbt und ohne weiße Spitzen kaufen

Beim Kauf wie beim Pflücken sollte man aber darauf achten, dass die Erdbeere rot gefärbt und ohne weiße Spitze ist. Die Früchte können nämlich nicht nachreifen. Obstbauern müssen deshalb ein gutes Zeitmanagement an den Tag legen, um sie zum richtigen Zeitpunkt zu ernten. Im Kühlschrank halten sie dann bis zwei Tage. Zudem sind sie druckempfindlich, man sollte die süßen Dinger deshalb schonen: Am besten in stehendem Wasser sauber machen und vorsichtig abtupfen.