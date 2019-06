Und mein Thema ist, wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, Tierschutz. Denn obwohl ich seit vielen Jahren über diverse Themen aufkläre, merke ich - ich kann nicht alle Menschen erreichen. Und ich muss mich ständig wiederholen. Immer noch sterben Lebewesen wegen den selben alten Wissenslücken bei uns Menschen. Und das sehe ich eigentlich nicht ein. Denken wir etwa an Hunde, die im heißen Auto kollabieren. Denken wir an Katzen, die aus Mangel an Netzen und Gittern von Balkonen fallen. Denken wir an Tiger, Elefanten und Bären, die auf zahlreichen Selfies mit sensationsgierigen Touristen landen. Denken wir an die Wildtiere und Insekten, deren Lebensräume wir nach und nach verkleinern. Oder an Rinder, Schweine, Geflügel in Massentierhaltung - weil noch immer viel zu viele Menschen im Supermarkt zum Billigfleisch greifen. Diese Themen behandle ich seit Jahren ohne Unterlass und es ist kein Ende in Sicht. Aber ich bin gerne lästig - aus Leidenschaft. Bitte helfen Sie mir dabei und sprechen Sie mit Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen über Tierschutz-Themen. So erreichen wir gemeinsam auch jene, die keine Tierecke lesen. Für mehr Tierwohl auf der Welt!