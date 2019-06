Patienten-Ombudsfrau rechnet mit der KAGes ab

Experten-Kommission gefordert

Insbesondere kritisierte Skledar, dass in der KAGes die Rechtsabteilung und das Risikomanagement zusammengelegt ist: „Das Risikomanagement gehört nicht in die Rechtsabteilung. Hier können nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Da habe ich Zweifel an einer offenen Fehlerkultur und einem Lernen aus Fehlern“, führte Skledar aus. Sie forderte eine Neuordnung des Schadensmanagements und der Schlichtungsstelle und die Einsetzung einer Experten-Kommission für die Vorgänge an der Herzchirurgie.