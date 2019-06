Die Tiroler lieben es zu Fuß oder mit dem Fahrrad

40.000 Tiroler sind mit einem E-Bike unterwegs

Elektro-Fahrräder sind die beliebtesten Fortbewegungsmittel in Tirol, hält der VCÖ fest. Während es rund 2400 E-Autos und rund 900 E-Mopeds und E-Motorräder gibt, nennen die Tirolerinnen und Tiroler bereits mehr als 40.000 Elektro-Fahrräder ihr Eigen. Der VCÖ weist darauf hin, dass sieben von zehn Autofahrten kürzer als 15 Kilometer und damit in E-Fahrrad-Distanz sind. Um das Potenzial der E-Fahrräder stärker nutzen zu können, ist ein starker Ausbau der Rad-Infrastruktur nötig. Der VCÖ fordert eine Rad-Infrastruktur-Milliarde des Bundes, mit der Gemeinden und Städte beim Radwege-Ausbau unterstützt werden sollen. Der VCÖ weist aber auch darauf hin, dass sich Elektro-Fahrräder in den letzten Jahren einem deutlichen Imagewandel unterzogen haben: Früher war es ein Senioren-Fahrzeug, heute ist es bei allen Altersgruppen verbreitet und beliebt.