Bagger zerstören Vogelnester

„Das halten die ÖBB von Tierschutz. Reißen den Bahnhof Dürnkrut trotz 20 bis 30 Nester mit jungen Mehlschwalben ab. Traurig und eine Schande ist das!“ So lautet eine der vielen wütenden Reaktionen in sozialen Medien. Grund für den Wirbel, war das offenbar rücksichtslose Vorgehen der beauftragten Bauarbeiter im Bezirk Gänserndorf. Trotz Protest wurde das Gebäude samt den Nestern in wenigen Stunden geschliffen. Helfer versuchten zu retten, was zu retten war: Vogeleier und Jungschwalben wurden in Sicherheit gebracht und an Tierschützer übergeben.