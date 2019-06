Eng ist heiß auf Le Mans

Am 15. und 16. Juni ist es wieder soweit: Mit den „24 Stunden von Le Mans“ wartet einer der größten Motorsport-Klassiker der Saison. Mittendrin statt nur dabei: BMW-Werkspilot Philipp Eng. Bereits am Sonntag absolvierte der 29-Jährige mit seinen Teamkollegen intensive Tests um den BMW M8 GTE mit der Nummer 81 in Bestform an den Start zu bringen.