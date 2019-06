Die Wehrmauern auf den Stadtbergen zerbröckeln

In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) ließ Erzbischof Paris Lodron die Stadtberge befestigen, um mögliche Invasoren abzuschrecken. 380 Jahre nagte der Zahn der Zeit an den Wehrmauern. Laut Gutachten müssen sie an 13 Stellen saniert werden, sieben davon sind dringend. Vereinzelt droht schon Einsturzgefahr.