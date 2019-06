Trunkenbold (18) stürzte mit seinem Wagen in Bach

Für schier unglaubliche Szenen sorgte in der Nacht auf Samstag ein Trunkenbold (18) in Lechaschau (Bezirk Reutte)! Er stahl zwei Kennzeichentafeln, befestigte diese an seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und fuhr damit durch das Ortsgebiet. Plötzlich ließ er sich von seinem Handy ablenken. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und stürzte in einen Bach. Der Jugendliche hatte über 1,2 Promille Alkohol im Blut. Er blieb unverletzt.