Nach Regen kommt die Sonne wieder zurück!

Das heißt, Hochsaison für alle Freibäder. Auch an den Seen sollte es rund gehen, dort werden aber die Wassertemperaturen über 15 Grad noch nicht hinausreichen. So kündigt die Wetterexpertin für Fuschl- und Wolfgangsee je zwölf Grad und für Mattsee und Obertrumer See je 14 Grad an. „Mit viel Glück kann sich das Wasser am Wochenende bei Sonnenschein an seichten Stellen auf bis zu 20 Grad erwärmen“, verrät Riedl.