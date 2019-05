Quester startet zum 80er durch

„Mein größter Wunsch - ganz einfach, ich möchte zehn Jahre jünger sein“, kam es bei Dieter Quester wie aus der Pistole geschossen, als wir ihn Donnerstag zum seinem 80. Geburtstag gratulierten. Dabei ist die Rallye-Legende ohnehin weit entfernt vom Renn-Rentner. Denn natürlich lässt er es sich nicht nehmen am Wochenende beim 90-jährigem Jubiläum des Gaisbergrennens an den Start zu gehen. Ein Sieg wäre das schönste Geschenk. Questers bestes Ergebnis war bis dato nämlich nur ein zweiter Platz 1968. Die perfekte Taktik hat er schon: „Ich hab einen super Beifahrer, der ist bei einem Gleichmäßigkeitsrennen die halbe Miete.“ Deshalb setzt Ernst Piëch vom Fahr(T)raum-Museum beim Navigieren voll und ganz auf seine Frau. Bei der Auswahl des Autos, ein Alfa Romeo Pescara 1937, vertraut er aber auf seinem Vater. „Mit so einem haben wir 1938 die Großglocknerstraße befahren.“ Ein besonderes Stück ist auch der Porsche 909 Bergspyder. „Es ist das Garagengold des Stuttgarter Porsche Museums und verlangt einen Profi“, so Porsche Österreich-Chef Helmut Eggert, und setzt auf den Bergeuropameister von 1967 Rudi Lins.