Neue Herren, große Pläne - und der alte Charme

Neue Eigentümer investieren – und Weiz kommt wieder

Platzer will viel Geld in die Sanierung von Gleisen, Tunnels und Viadukten stecken. Ab 2022, wenn die Baustelle zur Weizer Ortsdurchfahrt nicht mehr im Weg ist, soll der Dampfbummelzug wieder bis in die Bezirkshauptstadt fahren. Sieber könnte sich sogar vorstellen, einen fixen Linienverkehr mit straßenbahnähnlichen Elektrofahrzeugen einzurichten.