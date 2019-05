Auf die Kicker folgt der Minister

Authentisch Erst vor kurzem ließ sich Fußballmeister Salzburg von Markus Meindl (die „Krone“ berichtete) eine Hirschlederne auf den Leib schneidern. Jetzt folgte auf die Kicker der deutsche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beehrte Mittwoch mit seiner Partnerin Julia Reuss die Eröffnung der neuen „Meindl Welt“ am Platzl und outete sich gleich als großer Lederhosen-Fan. „Ich hab in der Saison an die 35 Volksfeste. Da geht die Lederhose als Dienstkleidung durch. Außerdem schätze ich das Unternehmen aus Kirchanschöring sehr, zudem es für beste Qualität und Tradition steht“, sagte der Bayer.