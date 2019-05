Steirer fordern wieder rauchfreie Gastronomie!

Ex-Raucher als Kampagnen-Stars

Vivid, die Fachstelle für Suchtprävention, wiederum wird mit einer außergewöhnlichen Kampagne zum Welt-Nichtrauchertag auf das Thema aufmerksam machen. Gesucht wurden dafür Ex-Raucher, „und das Echo war unerwartet stark“, so Chefin Claudia Kahr. Gefragt wurde weniger nach dem „Wie“ als nach dem „Warum“ des Aufhörens. Und da kristallisierten sich neben den drei „G“ (Gesundheit, Geld und Geruch) auch Einstellungen wie „ich will nicht länger abhängig sein“ und „ich will Vorbild sein“ heraus. Elf Ex-Raucher sind mit ihrer Botschaft jetzt Stars der Kampagne.