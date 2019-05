Jäger warnen vor einem „Gemetzel im Wald“

Fast die Hälfte (!) des Hirschbestandes und 68.000 der 145.000 Rehe sind heuer in der Steiermark zum Abschuss freigegeben. „Wenn das so weitergeht, müssen wir Jäger uns mit den Tierschützern zusammentun und diese um Hilfe bitten“, so ein Waidmann mit bitterem Unterton zur „Krone“.