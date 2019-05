E-Scooter: Stadt Graz arbeitet an „Spielregeln“

Am Abend werden E-Scooter eingesammelt

In Graz ist geplant, dass die E-Scooter am Abend eingesammelt werden. Zudem soll es, zumindest in der Innenstadt, fixe Abstell-Stationen geben. Das allein wird jedoch nicht reichen. In Wien haben die Betreiber vier Stunden Zeit, störende E-Scooter zu entfernen. Was in Wien auch Usus ist: In Fußgängerzonen wird das Tempo der „Flitzer“ automatisch gedrosselt.