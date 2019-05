Japan „regiert“ Burg Rabenstein

Jene Ausstellung, die seit etwa einem Monat die Geschichte der österreichisch-japanischen Freundschaft in der Zeit von 1550 bis 1914 erzählt, lockte am Wochenende auch Kiyoshi Koinuma, Nippons Botschafter in Wien, auf die Burg Rabenstein. „Ich freue mich, dass ein Teil der Historie meines Heimatlandes hier so eindrücklich dargestellt wird“, sagte Koinuma. „Österreich hat in Japan ja seit jeher dank Mozart, Schubert, Klimt und vielen anderen einen sehr guten Ruf. Großartig, dass man auch diesen Teil der guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern derart einprägsam präsentiert.“