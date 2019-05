Schlange verfing sich: Tierärztin „operierte“

Da würde vielen der Schock in die Glieder fahren. Ein aufmerksamer Hausbesitzer am Voitsberger Schlossberg entdeckte am Montag in den Vormittagsstunden eine an einem Zaun unter einem Gebüsch eine Schlange, die sich in einem Drahtgeflecht verfangen hat. Was danach folgte, war eine Tierrettung der besonderen Art.