Neue Hoheiten für das Ausseerland

Die Hausherrin Sabrina Kranabitl (24) aus Bad Aussee hat nach einer spannenden Konkurrenz das Rennen gemacht - und bekommt die Krone als Narzissenkönigin. Ihr zur Seite stehen die Salzburgerin Romana Moser (20) aus Fuschl am See sowie Veronika Gieselbrecht (24) aus Mitterberg-St. Martin. Dem Trio stehen in der kommenden Woche zahlreiche Auftritte ins Haus. Der Höhepunkt steigt am Sonntag, 2. Juni, mit der Präsentation der Narzissenfiguren beim Stadtkorso in Bad Aussee und beim Bootskorso auf dem Grundlsee.