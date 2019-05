Grubinger feiert seinen persönlichen Festtag

Warum habe ich begonnen Musik zu machen? Am Anfang ist es die kindliche Neugierde, etwas zu berühren und daraus einen Ton zu erzeugen. Eine Saite, ein Fell oder auch eine Holzplatte in Schwingung zu bringen und somit das Unsagbare ausdrücken zu können, sich selbst zu überraschen und in einen Zustand der Trance zu gelangen. Mit anderen die Freude an der Musik zu teilen und gleichzeitig immer besser zu werden.