Die Reform „versaut“ Salzburg den Punkterekord

Salzburg ist Cup-Sieger, zum sechsten Mal in Folge Bundesliga-Champion. Der Klub werkt auf Hochtouren für eine schillernde Saisonkehraus-Fete am Sonntag - erst im Stadion gegen St. Pölten, im Anschluss daran knallen am Gelände vom Schloss Kleßheim die Sektkorken.