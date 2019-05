Bergheim: Tiertransporter unter die Lupe genommen

Zehn Großtransporter wurden unter die Lupe genommen, der Großteil aus Tschechien, der Rest aus dem Lungau, aus Oberösterreich und aus Tirol. „Bei den heimischen Transporten gab es nichts zu beanstanden“, so die Experten. In einem der tschechischen Lkw lag aber ein Stier schon reglos am Boden. Das Tier war in einem schlimmen Zustand, die anderen Kühe waren schon auf ihm herumgetrampelt. Der Stier wurde vor Ort so schnell es ging erlöst.