So ferngesteuert wurde am Flughafen gearbeitet

Genau da kam die Tachymetrie ins Spiel: Drei so genannte Fertiger, also Asphaltierungsmaschinen, wurden nebeneinander aufgereiht und mit Vermessungsdaten gespeist. Konkret ergibt sich aus den Daten ein 3D-Bild der Umgebung mitsamt alter Piste und der Beschaffenheit des Untergrunds. Gleichzeitig, mittels Fernsteuerung gesteuert, brachten die Fertiger Millimetergenau den Asphalt auf die Piste, zeitgleich transportierte eine Reihe an Lastwagen das benötigte Material an.