Rumänen-Duo stahl Handys um 64.000 Euro

Die Rumänen (37, 40) hatten in der Nacht zum 19. Februar mit einem Brecheisen bei einem Elektrofachmarkt in Salzburg Süd ein Fenster aufgezwängt. Dort stahlen sie 35 Handys und acht Tablets im Wert von 41.000 Euro. In der nächsten Nacht stahlen sie aus einem nahe gelegenen Shop 21 Handys, drei Keyboards, einen Fernseher und drei Uhren im Wert von 23.000 Euro. Die beiden schlugen danach auch in München zu. Dank der Kooperation der deutschen mit den Salzburger Beamten konnten die Rumänen via Handyortung schließlich in einem Hotel in Salzburg gefasst werden. Offenbar hegten sie bereits Pläne für den nächsten Coup in Zell am See. Die gesamte Beute haben sie in ihrer Heimat zu Geld gemacht. Das Duo sitzt jetzt in U-Haft.