Belgische Liebeserklärung an die Pinzgaubahn

Bei seiner Buchpräsentation auf Salzburger "Hoheitsgebiet" in der belgischen Hauptstadt wurde deutlich, wie weit diese Liebe geht. Van Brusselen lernte sogar im Selbststudium Deutsch. So kann er sich besser mit den Verantwortlichen und den Vereinen, die sich um den Erhalt dieses Kulturguts bemühen, verständigen. "Es ist nicht die Technik, die mich an Eisenbahnen fasziniert, es sind vielmehr die Begegnungen mit Menschen, die dadurch möglich werden", so der bekennende Schmalspurbahn-Fan. Das Buch „Die Pinzgauer Lokalbahn im Bild (gestern und heute)“ von Patrick Van Brusselen ist im Eigenverlag auf Deutsch erschienen.