„Wir sind noch längst nicht durch!“

Während die Austria nach dem 4:2 gegen Neumarkt de facto für die Regionalliga planen darf, zum 20. Geburtstag der Ultras Euphorie herrschte, schlägt man in Kuchl leisere Töne an. Dabei gewann man am Sonntag vor 850 Zuschauern das Derby gegen Golling, hat im Aufstiegsrennen sechs Punkte Vorsprung auf Neumarkt. Coach Helmlinger warnte sein Team dennoch eindringlich.