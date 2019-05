Tausenden Rehkitzen droht jetzt ein qualvoller Tod

Kontakt mit Menschen führt oft zu Hungertod

Wenn man so ein Baby selber in der zu mähenden Wiese findet, muss man es auch fachgerecht entfernen. Mayr-Melnhof: „Wenn es mit dem Geruch von Menschen behaftet ist, nimmt die Mutter es nicht mehr an, was den Hungertod für das Kleine bedeutet. Daher Handschuhe anziehen und mit dicken Grasbüscheln dazwischen das Kitz vorsichtig an den Waldrand tragen. Oder den Bauern informieren.“